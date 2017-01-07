استقبلت مدينة سانت كاترين خلال ال 24 ساعة الماضية 27 سائحا من مختلف الجنسيات، وذلك في زيارة لدير سانت كاترين وجبل موسى، وجبل المناجاة، ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، والمخيمات البدوية.

وقال المهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية للمدينة، إن درجات الحرارة في المدينة انخفضت لتصبح الكبرى 10 درجات مئوية والصغرى 3 درجات تحت الصفر مما أدى إلى تجمد المياه في الخزانات أعلى الأسطح وفي المواسير وظهور الصقيع في كثير من الأماكن.