أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة اليوم، السبت، ارتباك حركة الطيران بين مصر وتركيا، حيث ألغت الخطوط التركية رحلتيها وتأخر إقلاع طائرة مصر للطيران بسبب تعرض مطار إسطنبول لعاصفة ثلجية أوقفت حركة الطيران.

وقالت المصادر إن سلطات مطار القاهرة تلقت إشارة من الخطوط التركية تفيد بإلغاء رحلتى الوصول والسفر بين القاهرة وإسطنبول بسبب تعرض مطارها لعاصفة ثلجية تسببت فى توقف حركة الطيران، كما تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران رقم 737 من القاهرة إلى إسطنبول، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كانت الشركة طلبت من سلطات المطار عدم دخول ركاب الرحلة، ولكن بعد تحسن الأحوال الجوية طلبت السماح بدخولهم الدائرة الجمركية لإنهاء إجراءات سفرهم.