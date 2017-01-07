وصول 179 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

وصلت إلى ميناء الإسكندرية ثلاث بواخر من روسيا واوكرانيا ورومانيا هي ” سي بور ، جريوس ، كامون فنتر ” وتحمل شحنات قمح تزن 179 ألف طن.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية رضا الغندور، تم تفريغ حمولات البواخر في صوامع الغلال بعد إنهاء الاجراءات الجمركية وفحصها والكشف عليها وبيان خلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لتبخيرها وإرسالها للمطاحن بالمحافظات الأخرى.

وأشار إلى زيادة وارتفاع حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات مع استخدام احدث النظم الالكترونية في شحن وتفريغ البضائع، وأن عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها علي الأرصفة تسير بشكل طبيعي، مع ارتقاء مستوي الاداء ونظم العمل بجمع الادارات.