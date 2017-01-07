تصدرت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمشاركة مسيحيي مصر الاحتفال بعيد الميلاد، وخبر إحباط هجوم على نقاط تأمين للجيش الثالث الميداني الصحف المصرية الصادرة اليوم السبت 7 يناير 2017.

وفيما يلي بيان بأبرز عناوين الصحف:

الأهرام

السيسي في الكاتدرائية المرقسية: افتتاح أكبر مسجد وكنيسة في مصر بالعاصمة الجديدة

مقتل 9 تكفيريين استهدفوا نقاط تأمين للجيش الثالث

أهالي النوبة لـ”الأهرام”: نحن حراس بوابة مصر الجنوبية

أخبار اليوم

- السيسي: العام القادم بالعاصمة الإدارية.. الاحتفال بأكبر كنيسة ومسجد

- إحباط هجوم على نقاط تأمين للجيش ومقتل وإصابة 25 إرهابيا

- مليونا دولار أسبوعيا للدولة من ذهب “السكري”

الشروق

- الجيش يحبط هجوم الفجر.. ويقتل 9 إرهابيين

- الأقباط يصلون لشهداء البطرسية في احتفالات الميلاد

- الأوقاف تعد موضوعات خطب الجمعة لمدة 5 سنوات قادمة

- طالب يشنق نفسه يرفع حوادث الانتحار في المحلة لأربع حالات

المصري اليوم

- بناء أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية

- السيسي في الكاتدرائية: يا رب احفظ مصر

- إسماعيل أمام البرلمان خلال أيام لاستعراض التقرير نصف السنوي

الوطن

- تحرك مصري لحل الأزمة الليبية

- “العفو الرئاسي” تنهي القائمة الثانية للشباب.. وتنتظر موعدا من الرئيس

- المنتخب يستعد لأفريقيا