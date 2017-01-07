 Moheet on google
السبت 7 يناير 2017 08:46 صباحاً
روابط سريعة
«السيسي في الكاتدرائية» تتصدر اهتمامات الصحف المصرية اليوم
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«السيسي في الكاتدرائية» تتصدر اهتمامات الصحف المصرية اليوم

السبت، 7 يناير 2017 09:29 ص
وكالات

تصدرت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمشاركة مسيحيي مصر الاحتفال بعيد الميلاد، وخبر إحباط هجوم على نقاط تأمين للجيش الثالث الميداني الصحف المصرية الصادرة اليوم السبت 7 يناير 2017.
وفيما يلي بيان بأبرز عناوين الصحف:
الأهرام
السيسي في الكاتدرائية المرقسية: افتتاح أكبر مسجد وكنيسة في مصر بالعاصمة الجديدة
مقتل 9 تكفيريين استهدفوا نقاط تأمين للجيش الثالث
أهالي النوبة لـ”الأهرام”: نحن حراس بوابة مصر الجنوبية
أخبار اليوم
- السيسي: العام القادم بالعاصمة الإدارية.. الاحتفال بأكبر كنيسة ومسجد
- إحباط هجوم على نقاط تأمين للجيش ومقتل وإصابة 25 إرهابيا
- مليونا دولار أسبوعيا للدولة من ذهب “السكري”
الشروق
- الجيش يحبط هجوم الفجر.. ويقتل 9 إرهابيين
- الأقباط يصلون لشهداء البطرسية في احتفالات الميلاد
- الأوقاف تعد موضوعات خطب الجمعة لمدة 5 سنوات قادمة
- طالب يشنق نفسه يرفع حوادث الانتحار في المحلة لأربع حالات
المصري اليوم
- بناء أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية
- السيسي في الكاتدرائية: يا رب احفظ مصر
- إسماعيل أمام البرلمان خلال أيام لاستعراض التقرير نصف السنوي
الوطن
- تحرك مصري لحل الأزمة الليبية
- “العفو الرئاسي” تنهي القائمة الثانية للشباب.. وتنتظر موعدا من الرئيس
- المنتخب يستعد لأفريقيا

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3