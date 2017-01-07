يؤدي الرئيس الغاني المنتخب “نانا اكوفو أدو” اليمين الدستورية، اليوم السبت، في احتفال رسمي يقام في العاصمة أكرا، بحضور أكثر من ستة آلاف شخص من بينهم 11 رئيسا أفريقيا بالإضافة إلى الرئيسيين السابقين في غانا “جون رولينجز” و”جون كوفور”.

وفرضت قوات الجيش والشرطة إجراءات أمنية مشددة، حول القصر الرئاسي ومحيط منطقة الاحتفال، وأقامت العديد من نقاط الارتكاز وحواجز التفتيش في جميع الشوارع الرئيسية بالعاصمة.

وكان “أدو” حسم الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي، لصالحه في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته “جون ماهاما”..

المعروف أن “أدو” محام سابق يبلغ من العمر 72 عاما، وينتمي إلى الحزب الوطني الجديد وخاض الانتخابات الرئاسية مرتين قبل أن يفوز باللقب في المرة الثالثة، وتعهد في خطاب النصر الذي ألقاه بعد إعلان النتائج الرسمية، باحترام التعددية الديمقراطية والعمل على تكريسها، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان وإتاحة التعليم المجاني لجميع الغانيين حتى المرحلة الثانوية، وإقامة المشروعات الصناعية للقضاء على البطالة والنهوض بالاقتصاد.

ويشار إلى أن غانا تشهد انتقالا ديمقراطيا سلسا للسلطة، منذ انتهاء الحكم العسكري في عام 1992.