9 أمور تكرر يومياً على الإنترنت يومياً قد تعرِّضك للمساءلة القانونية

الكثير لا يدركون حدود المسموح والممنوع على شبكة الإنترنت، رغم تزايد أعداد مستخدميه بشكل يومي، إذ إن 80% من الألمان، على سبيل المثال، استخدموا الإنترنت خلال عام 2016، ...