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«المرور»: هدوء بالطرق والمحاور بمناسبة عيد الميلاد
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«المرور»: هدوء بالطرق والمحاور بمناسبة عيد الميلاد

السبت، 7 يناير 2017 08:59 ص
محيط - خالد الريس

اكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، أن الحالة المرورية صباح اليوم مستقرة وهادئة بسبب العطلة الرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ونفى عبد الحاكم في تصريحات لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت،  وجود أي كثافات مرورية بجميع الطرق والمحاور المرورية.

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