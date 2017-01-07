تتم اليوم السبت المنتتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر استعداداته لمواجهة نظيره التونسى غدا الأحد، فى مباراة ودية هامة قبل سفر البعثة إلى الجابون لخوض غمار منافسات بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٧.

واستقر كوبر على طريقة ٤-٢-٣-١ التى اعتاد عليها منذ تولى مسئولية الفراعنة، وإن كان الاختلاف سيكون فى تنفيذ الخطة، ليصبح هناك

« مهاجم وهمي » وليس «مهاجما صريحا»، حيث يدرس الخواجة الدفع بمحمد صلاح أو محمود كهربا فى مركز المهاجم الصريح، ومن خلفه الثلاثى تريزيجيه ورمضان صبحى وعبد الله السعيد.

وكان كوبر يفكر جديا فى هذه الطريقة أمام غانا فى الجولة الأخيرة بتصفيات المونديال والتى طبقها بالفعل فى الشوط الثاني، عندما أخرج باسم مرسى من الهجوم ودفع برمضان صبحى، ليصبح محمد صلاح هو المهاجم الصريح، وهو ما يسعى كوبر لتثبيته خلال أمم الجابون.

وفى نفس الإطار، استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على اصطحاب ٢٤ لاعبا إلى الجابون بدلاً من ٢٣ استعداداً للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الفترة من ١٤ يناير حتى ٥ فبراير، واتفق مجلس الجبلاية على إسناد رئاسة بعثة منتخب مصر الأول المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون إلى حازم الهوارى عضو اتحاد الكرة

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى على تواجد ٢٣ لاعباً فى قائمة كل منتخب، وفى حالة استبدال أى لاعب للإصابة يتم دفع غرامة ويتم تسجيله فى القائمة.

وجاء تفكير جهاز المنتخب فى اصطحاب ٢٤ لاعباً بسبب الخوف من عدم اكتمال شفاء أحمد حجازى ومعاودة الإصابة له بشد فى الخلفية، مما دفع الجهاز للاستقرار على اصطحاب حمادة طلبة كبديل لقيده فى حالة خروج حجازى من البطولة.

فى ذات الشأن، نقل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تحيات الحكومة المصرية، وعبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمنتخب المصرى، قبل المشاركة فى البطولة الأفريقية بالجابون وطالبهم ببذل كل الجهد من أجل الفوز بالبطولة وإسعاد الشعب المصرى والتأهل من بعدها لكأس العالم بروسيا.

وزار خالد عبد العزيز اللاعبين مساء أمس الأول، فى فندق الإقامة لمؤازرتهم، قبل المشاركة فى بطولة الأمم، وفى الوقت ذاته توجه محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى إلى الفندق لدعم اللاعبين.

وأكد الوزير خلال اللقاء، أنه يتمنى أن يكون عام ٢٠١٧ عاما سعيدًا على الكرة المصرية وأن تكون بدايته خير ببطولة أفريقيا بالجابون.

وأضاف الوزير، أن المنتخب المصرى نجح فى العودة لمستواه وإقصاء فريق كبير مثل نيجيريا والتأهل لبطولة أفريقيا بعد غياب ثلاث بطولات، وأن العودة لهذه البطولة سيكون له مذاق آخر لدى الشعب المصرى الذى مازال يتذكر إنجازات ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠.

وأثنى عبد العزيز على المنتخب وقال: إنه الأقوى بالجهاز الفنى من الناحية العلمية والثقافية والتدريبية وكذلك تشكيلة اللاعبين.

وأكد الوزير أن الجماهير تتطلع لحضور مباراة مصر الودية أمام تونس يوم ٨ يناير باستاد القاهرة ، حيث يعود المنتخب للعب باستاد القاهرة بعد غياب عامين.