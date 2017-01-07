قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد تحميل وتفريغ 237 سفينة بضائع صب من الاتجاهين، خلال شهر نوفمبر 2016، بحمولة 16.1 مليون طن بضائع متنوعة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن وحتى أكثر من 150 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن، شهد من الشمال تحميل 22 سفينة بضائع صب بحمولة 742 ألف طن، ومن الجنوب تحميل 18 سفينة بحمولة 600 الف طن، وتفريغ 10 سفينة من الجنوب بحمولة 374 ألف طن، وذلك خلال شهر نوفمبر 2016.

وأشارت التقارير، إلى أنه فى نطاق الحمولات الساكنة من 50 إلى 100 ألف طن، تم من الشمال تحميل 90 سفينة بضائع بحمولة 6 ملايين طن، ومن الجنوب 45 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن وتفريغ سفينة من الشمال بحمولة 69 ألف طن وتفريغ 34 سفينة من الجنوب بحمولة 2.4 مليون طن، فى نوفمبر 2016.

وأوضحت التقارير، أنه فى نطاق الحمولات من 100 إلى 150 ألف طن، شهد تحميل 2 سفينة بضائع صب من الشمال بحمولة 239 ألف طن، بينما فى نطاق الحمولات أكثر من 150 ألف طن، تم تحميل 11 سفينة بضائع صب من الشمال بحمولة 2.1 مليون طن، ومن الجنوب 4 سفينة بضائع صب بحمولة 712 ألف طن، وذلك خلال شهر نوفمبر 2016.