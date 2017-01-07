أعلنت اللجان الفنية بجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، الانتهاء من إعداد تقارير حصر وفحص ممتلكات إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، التى اشتملت على فحص الأصول والعقارات والأموال الخاصة به، وحددت عناصر ثروته وحصر حجم ثروته، تمهيدًا لبيان ما عليه من مستحقات للدولة بعد ثبوت حصوله على كسب غير مشروع، وعدم تناسب ذلك مع مصادر دخله أثناء عمله.

وتقدم «سليمان» بطلب للكسب للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل رد ما عليه من مستحقات للدولة لإسقاط الدعوى الجنائية عنه، حيث يقوم الجهاز حاليا بفحص طلب التصالح والمبلغ المعروض منه، لإبلاغه بالمبلغ الذى يريده الجهاز للتصالح.

وقررت المحكمة إعادة محاكمة سليمان فى قضية «سويديك» بعد الحكم بسجنه ٣ سنوات بدلا من ٥، وتغريمه مبلغا يتجاوز مليون جنيه، واتهمه بالإضرار بالمالى العام والتربح بمبلغ ٢٨ مليون جنيه، وحددت محكمة استئناف القاهرة فبراير المقبل لاستكمال محاكمته و٤ آخرين فى قضية الحزام الأخضر، لبيعها بأقل من سعرها الحقيقى فى السوق.