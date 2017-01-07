تشهد البلاد، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد، تحت حراسة الشرطة، التى نشرت قواتها على مستوى الجمهورية، لتأمين الاحتفالات وخلق مناخ طيب للمصريين للاستمتاع بالأعياد.

وعززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تواجدها بالقرب من دور العبادة على مستوى الجمهورية.