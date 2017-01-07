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استنفار أمني بالبلاد لتأمين احتفالات عيد الميلاد
عناصر من الشرطة المصرية

استنفار أمني بالبلاد لتأمين احتفالات عيد الميلاد

السبت، 7 يناير 2017 08:45 ص

تشهد البلاد، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد، تحت حراسة الشرطة، التى نشرت قواتها على مستوى الجمهورية، لتأمين الاحتفالات وخلق مناخ طيب للمصريين للاستمتاع بالأعياد.

وعززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تواجدها بالقرب من دور العبادة على مستوى الجمهورية.

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