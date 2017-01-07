السلطات التركية تقيل أكثر من 6 آلاف موظف على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلةالسبت، 7 يناير 2017 08:39 ص
أقالت السلطات التركية أكثر من 6 آلاف من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين من وظائفهم بمراسيم صدرت بموجب حالة الطوارئ في استمرار لحملة تطهير أعقبت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في شهر يوليو الماضي .
وذكرت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية اليوم السبت، أن المراسيم الثلاثة أمرت بإقالة 2687 من ضباط الشرطة و1699 من مسؤولي وزارة العدل و838 من وزارة الصحة و649 أكاديميا و135 مسؤولا في إدارة الشؤون الدينية.
وكان البرلمان- الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم- قد صوت لصالح تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية في خطوة قالت عنها الحكومة إنها مطلوبة لمواصلة حملة التطهير ضد أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.
وتتهم تركيا كولن وشبكة أنصاره- التي تطلق عليها منظمة جولن الإرهابية - بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو، إلا أن كولن ينفي تلك المزاعم.
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