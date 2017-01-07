البرادعي يكشف أسراراً خطيرة عن «عزل مرسي»السبت، 7 يناير 2017 08:43 ص
تعرض قناة “التلفزيون العربي” مساء اليوم السبت، الحلقة الأولى من سلسلة من خمسة حلقات الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية، وذلك في برنامج “وفي رواية أخرى” مع المذيع خالد الغرابلي.
وتأتي أهمية الشهادة لتزامنها مع الظرف الحالي التي تمر به السياسة المصرية والعربية، والأسئلة المثيرة للجدل حول انكفاء مسار التحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.
تتناول الحلقة الأولى ذكريات البرادعي عن نشأته وأسرته ورأيه في مزايا وعيوب تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
ويسرد البرادعي لأول مرة شهادته على وقائع شهدها إبان عمله في بعثة مصر بالأمم المتحدة أثناء حرب يونيو عام 1967، وهزيمة العرب أمام إسرائيل، وما تلاها من أحداث قادت إلى حرب أكتوبر 1973.
تتناول الحلقة أيضاً عمله مساعداً لوزير الخارجية المصري، الذي استقال حينها، إسماعيل فهمي، أثناء التحضير لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، ويكشف عن رأيه في زيارة الرئيس الراحل أنور السادات القدس المحتلة، وتقييمه لنتائج اتفاقية “كامب ديفيد”.
وفي الحلقة الثانية يروي البرادعي كواليس عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعامله مع الملف العراقي، ولا سيما الفترة التي سبقت الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وكذلك الملفين النوويين الإيراني والليبي، ويسرد شهادته حول لقاءات متعددة بزعماء العالم في تلك الفترة.
أما الحلقة الثالثة فتتناول عودة البرادعي إلى مصر وتأسيسه الجمعية الوطنية للتغيير، ثم مشاركته في ثورة 25 يناير، وموقفه من المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين في المرحلة الانتقالية، وسبب عدم ترشحه لرئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2012، وموقفه من نتيجة الانتخابات التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي الحلقة الرابعة يشرح البرادعي تقييمه لحكم الرئيس محمد مرسي، وأسباب معارضته له، والأزمات التي شهدتها تلك الفترة من تاريخ مصر الراهن. ودوره خلال تولي منصب نائب الرئيس عقب أحداث الثلاثين من يونيو والثالث من يوليو عام 2013 وقراره الاستقالة من المنصب ومغادرة مصر، وتعليقه على أحداث مجزرة رابعة والنهضة.
وفي الحلقة الخامسة والأخيرة يتحدث البرادعي عن رؤيته لمستقبل مصر، والحل الذي يتمناه لأزمتها السياسية والاقتصادية، وكذلك يستعرض الواقع العربي والعالمي، ورؤيته لأزمات الدول العربية، وعلى رأسها سورية وفلسطين المحتلة.
وبرنامج “وفي رواية أخرى” برنامج أسبوعي مخصص لمحاورة سياسيين وقادة عرب وأجانب، ليستعرض تجاربهم وشهاداتهم التاريخية، ويُذاع أسبوعياً مساء السبت، في السابعة مساء بتوقيت غرينتش، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
-
هكذا تكتشف عروض العمل الوهمية - محيط
تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية. أصبح…Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
12 طريقة لإقامة علاقات طويلة المدى
تتواجد المحادثات الصغيرة لسبب ما. فمن الغريب أن تبدأ حديثك بسؤال “ما هي أفضل ذكريات طفولتك؟” عندما تقابل شخصاً لأول مرة في مؤتمر أو حفل ما. فلا أحد يريد أن يتورط في ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
مقتل 33 شخصا في "مجزرة دموية" بسجن برازيلي
قتل أعضاء مسجونون من أقوى عصابة للمخدرات في البرازيل 33 نزيلاً داخل سجن، الجمعة، وقاموا بقطع رؤوس معظمهم والتمثيل بجثثهم انتقامًا من مذبحة في سجن آخر سقط فيها 56 ...Sat, 07 Jan 2017 04:58:29 GMT
-
السفيرة المصرية تشيد بدعم وتأييد ملك البحرين لمصر
أشادت السفيرة المصرية لدى البحرين سهى الفار بدعم وتأييد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر. جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة المصرية خلال الاحتفال الذي ...Sat, 07 Jan 2017 01:45:29 GMT
-
"الكونجرس" الأمريكي يصادق على انتخاب ترامب رئيسًاSat, 07 Jan 2017 00:02:03 GMT
-
ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بفلوريدا الأمريكية إلى 5 قتلى
أعلن مسؤولين أمريكيين، ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار كثيف في مطار “فورت لودرديل-هوليوود” الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية مساء الجمعة، إلى خمسة أشخاص وإصابة ثمانية ...Fri, 06 Jan 2017 23:15:26 GMT
-
9 أمور تكرر يومياً على الإنترنت يومياً قد تعرِّضك للمساءلة القانونية
الكثير لا يدركون حدود المسموح والممنوع على شبكة الإنترنت، رغم تزايد أعداد مستخدميه بشكل يومي، إذ إن 80% من الألمان، على سبيل المثال، استخدموا الإنترنت خلال عام 2016، ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
نصائح ذهبية تحمي أذنك من فقدان السمع
ضعف السمع قد يواجه الكثيرين سواء كانواً شباباً أو كباراً في العمر، وتكمن المشكلة في عدم استطاعة تمييز الأصوات بوضوح، الأمر الذي يترك آثاراً نفسية واجتماعية كبيرة ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
10 أسرار تبوح بها البازلاء الخضراء للصحة
البازلاء الخضراء هي أحد أكثر الخضراوات قيمة غذائية، وتمتاز بطعمها السكري الشهي اللذيذ، فهي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، نظراً لأنها غنية بالمركبات ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT