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بعد خروجه من السجن.. ننشر «الممنوعات» الـ3 على أحمد ماهر
أحمد ماهر

بعد خروجه من السجن.. ننشر «الممنوعات» الـ3 على أحمد ماهر

السبت، 7 يناير 2017 08:35 ص

قال محمد عيسى الصوري، عضو فريق الدفاع عن الناشط أحمد ماهر، إن نظام “المراقبة” المطبق على موكله هو وسيلة تعذيب أخرى له بعد انقضاء فترة حبسه، موضحًا أن “ماهر” ملزم بقضاء 12 ساعة يوميًا بالقسم التابع له لمدة 3 سنوات.

وأضاف “الصوري”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “التليفزيون العربي”، أن تطبيق نظام المراقبة على المتهمين المفرج عنهم هو إجراء قانوني، وهناك مادة تلزم المتهم بفترة المراقبة ولكن باشتراطات تحددها السلطة التنفيذية، منوهًا بأن تلك المادة بها عوار لأنها متروكة للأهواء، وغير محددة.

وأكد عضو فريق الدفاع عن الناشط أحمد ماهر، أن موكله منذ خروجه أمس من السجن، وهو يذهب في الموعد المحدد لقضاء مدة المراقبة، والمقررة بـ12 ساعة يوميًا، لافتًا إلى أن “ماهر” يعاني خلال فترة تواجده بالقسم الشرطي التابع له الآن، وغير مسموح له بدخول أكثر من “بطانية” على الرغم من البرودة الشديدة داخل محبسه.

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