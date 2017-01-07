قال اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لا يجوز تشويه صورة الأئمة بأى طريقة أيا كانت، مطالباً بوقف فيلم “مولانا” فوراً.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال تصريح صحفى، أنه يطالب بعرض نصوص الدراما الدينية على الجهات المتخصصة من المؤسسات الدينية، ليخضع لرقابة العقلاء مما يحبون الدين والوطن، وليس لرقابة أصحاب الأهواء من المصالح الشخصية، وتحقيق المصلحة المادية، وإعلائها على صالح الدين والوطن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الأئمة والدعاة مثل أعلى، والسواد الأعظم منهم يتميز بخلقه وبأخلاقه الدينية، ولا يجوز الإساءة لهم بأى شكل من الأشكال، ومثل هذه الأفلام ستكون سببا فى خلق جيل لا يحترم هذه الطائفة، وبذلك نخسر جميعا فئة لها كامل الوقار داخل نفس كل مؤمن، وكل من يتقى الله ورسوله.