أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أن يوم الأحد المقبل هو إجازة رسمية بمناسبة عيد ميلاد المسيح حسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقدمت السفارة، في تغريدة جديدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت، التهنئة لأقباط مصر بهذه المناسبة.

ويحتفل أقباط مصر بعيد ميلاد المسيح يوم السابع من شهر يناير من كل عام.