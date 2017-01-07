نقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله: “هناك أوامر ملكية بإرسال وفد إلى مصر برئاسة محمد بن سلمان ولي ولي العهد لإصلاح العلاقة بين الشقيقتين، حيث أنه المتسبب الرئيسى فى إفساد العلاقة بين الشقيقين”.

وأوضح “المصدر” أن القاهرة ستستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة، قياديًا كبيرًا لتحسين العلاقات المصرية السعودية.

وأضافت “الصحيفة”، أن القيادي السعودي سيزور مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مبادرة لتحسين العلاقات المصرية السعودية، ورأب الصدع الذي شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال الأشهر الستة الماضية، على خلفية تباين بعض المواقف السياسية، خصوصًا ما يتعلق بالملف السوري، وما تبعه من تلاسن إعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يضر بالقضايا العربية المعقدة التي تستلزم توافق مصر والسعودية تحديدًا.