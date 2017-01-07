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نجاة الملكة إليزابيث من موت محقق على يد حارسها
الملكة اليزابيث

نجاة الملكة إليزابيث من موت محقق على يد حارسها

السبت، 7 يناير 2017 08:23 ص

أكدت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، نجاة الملكة “اليزابيث الثانية” من الموت عندما كانت تتنزه فى حديقة قصر “بيكنجهام” عند الساعة الثالثة فجرا، إذ كاد أحد حراسها أن يطلق عليها النار.

وظن الحارس أن شخصا ما قد تسلل إلى القصر لكنه عندما طلب منه أن يعرف عن نفسه تفاجأ أنها الملكة “اليزابيث”. وإثر هذه الحادثة، قالت الملكة أنها ستخبر الحراس فى المرات المقبلة بخروجها حتى لا يطلقون النار عليها.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يظن فيها الحراس أن شخصًا ما قد تسلّل إلى القصر، ففى عام 2013 وقعت نفس الحادثة مع الأمير “أندرو” عندما كان يتنزه فى حديقة القصر.

الملكة اليزابيث

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