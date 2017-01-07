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زعماء الديمقراطيين يطالبون برد قوي على "حملة بوتين"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

زعماء الديمقراطيين يطالبون برد قوي على "حملة بوتين"

السبت، 7 يناير 2017 08:19 ص
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قال زعماء الديمقراطيين في لجنتي المخابرات بمجلس الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة، الجمعة، إن تقريرا بشأن النشاط الروسي الذي يتعلق بالانتخابات الأميركية في 2016 ينبغي أن يستدعي ردا قويا لمنع تكرار ذلك.

وقال مارك وارنر كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ “ستقاس ديمقراطية أميركا جزئيا على الكيفية التي سنرد بها، والخطوات التي نتخذها لتطوير استراتيجية إلكترونية قوية واستباقية.”

وأشار النائب أدم شيف كبير الديمقراطيين بلجنة المخابرات في مجلس النواب إلى إنه يجب على الكونغرس الشروع في “تحقيقات شاملة” لتحديد ما حدث وكيفية حماية الحكومة الأمريكية.

واتهم تقرير جديد للمخابرات الأميركية، الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعطاء الأوامر لـ”شن حملة تأثير” على الانتخابات في عام 2016 لتقويض العملية الديمقراطية، وتشويه المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وحسب “رويترز”، قال التقرير: “نؤكد مجددا أن بوتن والحكومة الروسية كانوا يفضلون الرئيس المنتخب ترامب بشكل واضح.”

وأضاف: “ونؤكد أيضا أن بوتن والحكومة الروسية كانوا يطمحون إلى دعم فرص انتخاب الرئيس المنتخب ترامب حيثما أمكن من خلال تشويه صورة الوزيرة كلينتون ووضعها علنا في مقارنة سلبية معه.”

وبناء على معلومات جمعها كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، حذر التقرير من أن موسكو “ستطبق دروس” الحملة الانتخابية الأميركية من أجل التأثير على الانتخابات في بلدان أخرى، حسب ما أوردت “فرانس برس”.

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