المعارضة السورية تنفي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بوادي بردى غربي دمشقالسبت، 7 يناير 2017 07:58 ص
نفت المعارضة السورية التوصل إلى أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، مع القوات الحكومية السورية وحليفتها مليشيات حزب الله اللبناني في منطقة وادي بردي غربي دمشق.
ونفت الهيئة الإعلامية في منطقة وادي بردى حسبما افادت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية اليوم (السبت) التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في منطقة وادي بردى غربي دمشق، مؤكدة أن كل ما تروج له مليشيات حزب الله اللبناني عن وقف إطلاق نار والتوصل لهدنة أو حتى دخول وفد من ضباط روس للتفاوض هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا.
من جانبها ، كشفت مصادر محلية بنود المسودة التي قدمتها قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني لوقف القصف واقتحام المدينة، والتي تضمنت عدة نقاط منها رفع العلم السوري وبشكل فوري فوق نبع عين الفيجة وخروج مقاتلي “الجيش الحر” من النبع و دخول كاميرا التلفزيون السوري للتصوير هناك ، وبعدها يتم الاتفاق على بنود من بعضها تسوية أوضاع المقاتلين الراغبين في التسوية وخروج الرافضين للتسوية باتجاه محافظة إدلب وفتح الطرقات وإصلاح الأضرار للمتضررين وغيرها من البنود التي لم تعلن بشكل رسمي.
وأوضحت المصادر أن العميد قيس فروة قائد الحرس الجمهوري 104 هدد الأهالي وفصائل المعارضة بتصعيد عسكري مكثف على كافة قرى الوادي وتدميره بشكل كامل كإبادة جماعية في حال لم يتم قبول مسودة لاتفاق.
,يأتي ذلك في وقت تستمر فيه قوات النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني بقصف المنطقة، إضافة لمحاولات تقدم من عدة محاور وخاصة على محور كفير الزيت ومحاور عين الفيجة.
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