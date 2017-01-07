ظاهرة معمارية لا مثيل لها فى العالم تؤكد أن المسيحية والإسلام نسيج معمارى فنى تنفرد به آثار مصر على آثار العالم أجمع وهى وجود مدخل كنيسة لجامع الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين بشارع المعز من خلال ما كتبه المؤرخ تقى الدين المقريزى المتوفى عام 845هـ فى كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار وكتاب بدر الدين العينى عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان

ويشير الباحث الآثارى أبو العلا خليل إلى أن الطراز المعمارى لمدرسة الناصر محمد هو الطراز المملوكى المكون من صحن أوسط وأربعة إيوانات لتدريس المذاهب الأربعة عدا المدخل فهو على طراز العمارة القوطية لأن هذا المدخل فى الأصل كان مدخلا لكنيسة لاتينية شيدها الصليبيون فى مدينة عكا تسمى كنيسة سان جان وعندما دخل السلطان الأشرف خليل بن قلاوون هذه المدينة بعد أن استردها من الصليبيين عام 690هـ 1290م أخذ الأمير علم الدين سنجر الشجاعى أحد الأمراء المرافقين للأشرف خليل هذه البوابة الجميلة وهى من الرخام قواعدها وأعضادها وأعمدتها وحملها إلى القاهرة واحتفظ بها عنده

ولما سمع الأمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة بأمر هذا الباب سأل الأمير علم الدين سنجر الشجاعى أن يمنحه إياه إحسانًا منه إليه فقدمه إليه وظل الباب عند الأمير بيدرا حتى عام 693هـ ولما تسلطن الأمير زين الدين كتبغا وتلقب بالملك العادل اختار أن يجعل له مدرسة ومكانًا يدفن فيه فسعى له جماعة ودلوه على هذا المكان المجاور لمدرسة السلطان قلاوون بشارع المعز ففرح بذلك واشتراه من ورثته وشرع فى عمارته وأخبره من كان يعرف بأمر هذا الباب أنه عند ورثة بيدرا فسأل كتبغا ورثة بيدرا عن ذلك فأحضروه اليه وأمر بوضعه بابًا للمدرسة

ويوضح الباحث الآثارى أبو العلا خليل بأنه قبل أن ينتهى من بناء المدرسة قام السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعزله واشترى هذه المدرسة وأتم بنائها وعوض كتبغا عن ثمنها ببعض ضياع من أملاكه فى دمشق واحتفظ الناصر محمد بهذا المدخل القوطى الجميل كعنصر معمارى وجعله مدخلاً للمدرسة والمدخل تحيط به عدة إطارات متداخلة على هيئة عقود ترتكز على أعمدة رخامية ذات تيجان كورنثية يحيط بها جفت لاعب ينعقد فى ميمة دائرية فوق العقد بها لفظ الجلالة وعلى جانبيه زخارف نباتية فى نصف دائرة ويتوسط المدخل فتحة باب مستطيلة يعلوها عتب رخامى ذو زخارف نباتية محورة وبأعلاه إفريز بداخله نص كتابى إنشائى يليه نافذة دائرية ذو مصبعات معدنية داخل جفت لاعب من الرخام

وهذا ليس بغريب على مصر ففى منطقة مصر القديمة اختار مؤسس المتحف القبطى مرقص سميكة باشا واجهة جامع الأقمر الفاطمى بشارع المعز لتكون واجهة المتحف القبطى حين تأسيسه والموجودة حتى الآن وأن هذه الواجهة هى نموذج طبق الأصل من واجهة جامع الأقمر وقد أضاف إليها الفنان التشكيلى راغب عياد الرموز المسيحية و قد تأسس المتحف عام 1908 وافتتح رسميا عام 1910