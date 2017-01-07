يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثالثة والنصف عصرا، اليوم، تدريباته استعدادا لمباراة كأس السوبر مع الغريم التقليدي الزمالك والمقرر لها 10 فبراير المقبل، وذلك بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 8 أيام، عقب الفوز على الفريق الأبيض 2-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في نهاية الدور الأول للدوري.

ويغيب عن القلعة الحمراء 13 لاعبا دوليا ما بين المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في كاس الأمم الأفريقية بالجابون منتصف الشهر الجاري، والمنتخب العسكري، استعداد لكأس العالم العسكرية.