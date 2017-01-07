بالفيديو.. العثور على حطام طائرة أمريكية اختفت الأسبوع الماضيالسبت، 7 يناير 2017 07:14 ص
عثرت السلطات الأمريكية على أجزاء من حطام الطائرة التي اختفت الأسبوع الماضي فوق بحيرة “إيري” بولاية أوهايو، وعلى متنها ستة أشخاص.
وتمكن الغواصون من انتشال مسجل صوت كابينة القيادة، وقطع من الحطام وبعض الأشلاء التي يعتقد أنها تنتمي لركاب الطائرة، الذين لقوا مصرعهم في الحادث، الذي وقع في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي.
وكانت الطائرة ذات المحركين وهي من طراز سيسنا 525، في طريقها من مطار بورك ليكفرون في كليفلاند إلى مطار جامعة “أوهايو”، لكنها اختفت من شاشات الرادار على مسافة ميلين من بحيرة “إيري”، وعلى متنها ستة أشخاص من بينهم صاحبها “جون فليمنيج” وهو مدير إحدى شركات المشروبات، بالإضافة إلى زوجته “سوزان” وابنيه “روبرت 15 عاما، وأندرو 14 عاما”، وابنة أحد الجيران بالإضافة إلى قائد الطائرة.
وقال خفر السواحل الأمريكي: “إن فريق الغوص عثر على جزء من ذيل الطائرة، ومقعد من مقصورة الركاب، وبعض الأشلاء البشرية، ومسجل صوت كابينة القيادة”.
وأكد المتحدث باسم هيئة سلامة النقل الأمريكية “زابو سورنسن “، أن مسجل صوت كابينة القيادة سليم تماما، وسيتم إرساله إلى واشنطن لتحليل بياناته، فيما يتم تحليل الأشلاء البشرية لتحديد هُوية أصحابها.
وأعرب “سورنسن” عن خالص تعازيه وتعازي هيئة سلامة النقل لأسر الضحايا، مؤكدا أن السلطات المسئولة بذلت قصارى جهدها طيلة الأسبوع الماضي؛ للعثور على الطائرة وركابها، لكن الأحوال الجوية السيئة فوق بحيرة “إيري” حالت دون ذلك.
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