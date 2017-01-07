مقتل 33 شخصا في "مجزرة دموية" بسجن برازيليالسبت، 7 يناير 2017 06:44 ص
قتل أعضاء مسجونون من أقوى عصابة للمخدرات في البرازيل 33 نزيلاً داخل سجن، الجمعة، وقاموا بقطع رؤوس معظمهم والتمثيل بجثثهم انتقامًا من مذبحة في سجن آخر سقط فيها 56 قتيلاً هذا الأسبوع.
وأثارت المذبحة التي وقعت في سجن مونت كريستو بولاية رورايما ونفذها أعضاء من عصابة (فيرست كابيتال كوماند) مخاوف من أن تخرج أشهر من العنف بين عصابات الجريمة في سجون البرازيل عن السيطرة، بحسب وكالة “واس”.
وفيرست كابيتال نفسها كانت هدفًا لأسوأ مذبحة في البرازيل في أكثر من عقدين والتي وقعت يوم الأحد في ولاية أمازوناس المجاورة. وفي تسجيل فيديو تم تصويره بهاتف نقال وجرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي شوهد أعضاء يصفون أنفسهم بأنهم أعضاء في فيرست كابيتال كوماند وهم يمثلون بجثث متناثرة في فناء مكشوف داخل السجن. وسمع عضو من العصابة وهو يقول “أنتم قتلتم أخوتنا.. أليس كذلك؟ انظروا ماذا سيحدث لكم! هذا انتقام مما فعلتم بأخوتنا”.
وقال مسؤولون بالولاية إن قوات خاصة من الشرطة تمكنت من السيطرة على الشغب في أكبر سجن في رورايما. وفي أكتوبر تشرين الأول أودى العنف بين عصابتي المخدرات المتنافستين بحياة عشرة أشخاص.
وأصر وزير العدل الكسندر موريس على أن الحكومة تسيطر على شبكة السجون في البرازيل وهي الأكبر في العالم وتأوي أكثر من 620 ألف نزيل.
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مقتل 33 شخصا في "مجزرة دموية" بسجن برازيلي
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