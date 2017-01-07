اليوم.. رئيس وزراء تركيا يبدأ زيارة رسمية إلى العراقالسبت، 7 يناير 2017 06:27 ص
يبدأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، زيارة للعراق اليوم، يلتقي خلالها نظيره العراقي حيدر العبادي، بعد مرحلة من الخلافات بشأن تواجد قوات عسكرية تركية في معسكر “بعشيقة” شمالي شرقي الموصل دون موافقة حكومة العراق.
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هكذا تكتشف عروض العمل الوهمية
تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية. أصبح العديد من ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
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12 طريقة لإقامة علاقات طويلة المدى
تتواجد المحادثات الصغيرة لسبب ما. فمن الغريب أن تبدأ حديثك بسؤال “ما هي أفضل ذكريات طفولتك؟” عندما تقابل شخصاً لأول مرة في مؤتمر أو حفل ما. فلا أحد يريد أن يتورط في ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
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السفيرة المصرية تشيد بدعم وتأييد ملك البحرين لمصر
أشادت السفيرة المصرية لدى البحرين سهى الفار بدعم وتأييد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر. جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة المصرية خلال الاحتفال الذي ...Sat, 07 Jan 2017 01:45:29 GMT
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"الكونجرس" الأمريكي يصادق على انتخاب ترامب رئيسًاSat, 07 Jan 2017 00:02:03 GMT
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ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بفلوريدا الأمريكية إلى 5 قتلى
أعلن مسؤولين أمريكيين، ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار كثيف في مطار “فورت لودرديل-هوليوود” الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية مساء الجمعة، إلى خمسة أشخاص وإصابة ثمانية ...Fri, 06 Jan 2017 23:15:26 GMT
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9 أمور تكرر يومياً على الإنترنت يومياً قد تعرِّضك للمساءلة القانونية
الكثير لا يدركون حدود المسموح والممنوع على شبكة الإنترنت، رغم تزايد أعداد مستخدميه بشكل يومي، إذ إن 80% من الألمان، على سبيل المثال، استخدموا الإنترنت خلال عام 2016، ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
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10 أسرار تبوح بها البازلاء الخضراء للصحة
البازلاء الخضراء هي أحد أكثر الخضراوات قيمة غذائية، وتمتاز بطعمها السكري الشهي اللذيذ، فهي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، نظراً لأنها غنية بالمركبات ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
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نصائح ذهبية تحمي أذنك من فقدان السمع
ضعف السمع قد يواجه الكثيرين سواء كانواً شباباً أو كباراً في العمر، وتكمن المشكلة في عدم استطاعة تمييز الأصوات بوضوح، الأمر الذي يترك آثاراً نفسية واجتماعية كبيرة ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
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بالمستندات.. محامي البطرسية: الكنيسة دَعت متهمين لـقداس الميلاد - محيط
قال الفقيه القانوني المستشار أمير نصيف، محامي الكنيسة البطرسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أرسلت دعوات لأشخاص سبق اتهامهم في قضايا يصنفها القانون مخلة ...Fri, 06 Jan 2017 21:29:03 GMT