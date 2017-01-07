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اليوم.. رئيس وزراء تركيا يبدأ زيارة رسمية إلى العراق
رئيس وزراء تركيا الجديد بن علي يلدريم‎

اليوم.. رئيس وزراء تركيا يبدأ زيارة رسمية إلى العراق

السبت، 7 يناير 2017 06:27 ص

يبدأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، زيارة للعراق اليوم، يلتقي خلالها نظيره العراقي حيدر العبادي، بعد مرحلة من الخلافات بشأن تواجد قوات عسكرية تركية في معسكر “بعشيقة” شمالي شرقي الموصل دون موافقة حكومة العراق.

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