 Moheet on google
السبت 7 يناير 2017 05:40 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. "مصر للطيران" تسير رحلة إضافية إلى العاصمة الإريترية أسمرة
مصر للطيران - طائرة

اليوم.. "مصر للطيران" تسير رحلة إضافية إلى العاصمة الإريترية أسمرة

السبت، 7 يناير 2017 06:25 ص

تبدأ شركة “مصر للطيران”، اليوم، تسيير رحلة إضافية جديدة إلى العاصمة الإريترية “أسمرة” على طراز “إيرباص A320”، ليرتفع إجمالي عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى هذه النقطة 6 رحلات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3