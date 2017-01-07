 Moheet on google
السبت 7 يناير 2017 05:37 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. وزير الزراعة اللبناني يصل القاهرة لبحث التعاون الاقتصادي
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني غازي زعيتر

اليوم.. وزير الزراعة اللبناني يصل القاهرة لبحث التعاون الاقتصادي

السبت، 7 يناير 2017 06:22 ص

يصل وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، إلى القاهرة اليوم، يرافقه وفد من رجال الأعمال اللبنانيين لبحث فرص وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مختلف القطاعات وعلى رأسهم الحاصلات الزراعية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3