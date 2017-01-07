نقل السفير المصرى بألمانيا الدكتور بدر عبد العاطي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجالية المصرية بمناسبة أعياد الميلاد.

وقال عبدالعاطي، فى كلمة ألقاها بكنيسة القديسين بالعاصمة الألمانية برلين والتى قرأها السفير على الأنبا دميان الاسقف العام للكنائس القبطية بألمانيا والجالية المسيحية وكان مفادها “يسعدنى أن أبعث اليكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وبالعام الميلادى الجديد 2017، متمنيا أن يكون العام الجديد عام خير ورخاء عليكم وعلى مصرنا الغالية.

وألقى السفير عبدالعاطى كلمة قال فيها: نحن شعب واحد لا يستطيع الإرهاب النيل منا”، وأضاف ” أنا جميعا نرتكز على قيم السيد المسيح وقيم المحبة والتسامح، مشددا على أن الإرهاب الأسود لن يخيفنا.

وكان الانبا دميا الأسقف العام للكنائس القبطية قد أقام قداس عيد الميلاد وهنأ المصريين بعيد الميلاد وقرأ كلمه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتهنئته بعيد الميلاد المجيد، وشكر الانبا دميان الرئيس عبدالفتاح السيسي على كلمته وحرصه على تهنئة الاقباط وحضوره قداس العزاء وقداس اعياد الميلاد.