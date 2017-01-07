مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تفاوتالسبت، 7 يناير 2017 04:31 ص
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها الجمعة، على تفاوت، حيث أنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة اليوم منخفضًا بنسبة 0.1 %، بينما أغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعًا 0.2 %.
وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعًا 0.19 %، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.12 %، بحسب وكالة أنباء “واس”.
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