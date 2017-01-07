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فيديو.. إعلامي: الثانوية العامة "مستر إكس الذي لا يموت"
الاعلامي احمد سالم

فيديو.. إعلامي: الثانوية العامة "مستر إكس الذي لا يموت"

السبت، 7 يناير 2017 04:24 ص

قال الإعلامي أحمد سالم، إن الثانوية العامة ستظل الرعب الأزلي لكل المصريين قائلا: المصريين بيصرفوا دم قلبهم من قوتهم وقوت عيالهم على الدروس الخصوصية والمدرسين ماصين دمهم وفي الآخر نلاقي التسريب في الامتحانات”!.

وأشار سالم، خلال برنامجه “القاهرة 360” والمذاع على فضائية “القاهرة والناس” إلى أن الحكومة حاولت مرارا على مكافحة ظاهرة الغش بطرق عدة لكنها لم تفلح.

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