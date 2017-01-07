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السبت 7 يناير 2017 02:39 صباحاً
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مقتل أردني برصاص مجهولين بعد اعتراض سيارته جنوب البلاد
مسلحين

مقتل أردني برصاص مجهولين بعد اعتراض سيارته جنوب البلاد

السبت، 7 يناير 2017 03:39 ص

لقى مواطن أردني مصرعه، مساء الجمعة، إثر تعرضه لعدة طلقات نارية في جسمه خلال مرور سيارته على طريق إيل بمحافظة معان جنوب الأردن.

وأفادت تقرير إعلامية أردنية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن مجهولين اعترضوا طريق المتوفى، عندما كان برفقة زوجته وأحد أبنائه حيث أطلقت عيارات نارية على سيارتهم.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة التفاصيل كافة المتعلقة بالحادثة.

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