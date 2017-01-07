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السفيرة المصرية تشيد بدعم وتأييد ملك البحرين لمصر
سهى الفار

السفيرة المصرية تشيد بدعم وتأييد ملك البحرين لمصر

السبت، 7 يناير 2017 03:27 ص

أشادت السفيرة المصرية لدى البحرين سهى الفار بدعم وتأييد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر.

جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة المصرية خلال الاحتفال الذي اقامته الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية في البحرين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وحضره ممثلون عن الحكومة البحرينية وأعضاء بالبرلمان البحريني.

وقالت الفار “اوجه الشكر لجلالة الملك لحبه لمصر وتأييده لها ودعمه لها”، كما وجهت إليه الشكر باسمها وباسم المصريين المقيمين في البحرين على الجهود المبذولة لخدمة الجالية المصرية.

وأشادت السفيرة المصرية ايضا بروح التسامح والتعايش السائدة في البحرين، حيث قالت إن المقيمين في البحرين يشعرون بأنهم جزء من نسيج المجتمع البحريني، مضيفة “نشعر في البحرين بأننا في بلدنا”.

وهنأت السفيرة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على نجاح الفحوصات التي اجريت له ومغادرته المستشفى مؤخرا.

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