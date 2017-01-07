"الكونجرس" الامريكي يصادق على انتخاب دونالد ترامب رئيسًاالسبت، 7 يناير 2017 01:41 ص
صادق الكونجرس الأمريكي، الجمعة بغرفتيه على انتخاب دونالد ترامب رئيسا بعد نحو شهرين على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر الماضي.
وترأس نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الذي يتسلم بحكم منصبه رئاسة الكونجرس أيضا، اجتماعا مشتركا لمجلسي النواب والشيوخ، للتصديق على عدد الناخبين الكبار الذي حصل عليه كل من ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وفقا لوكالة “أونا”.
والمعروف أن الرئيس الأمريكي لا ينتخب مباشرة من الشعب، بل يختار الناخبون ناخبين كبارا سبق وان اجتمعوا في التاسع عشر من ديسمبر الماضي في كل ولاية من ولايات البلاد الخمسين.
وحصل ترامب على 304 من الناخبين الكبار مقابل 227 لكلينتون. والفائز بحاجة لتأييد 270 من الناخبين الكبار للفوز.. كما فاز مايك بنس بمنصب نائب الرئيس جامعا 305 من الناخبين الكبار.
-
هكذا تكتشف عروض العمل الوهمية
تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية. أصبح العديد من ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
12 طريقة لإقامة علاقات طويلة المدى
تتواجد المحادثات الصغيرة لسبب ما. فمن الغريب أن تبدأ حديثك بسؤال “ما هي أفضل ذكريات طفولتك؟” عندما تقابل شخصاً لأول مرة في مؤتمر أو حفل ما. فلا أحد يريد أن يتورط في ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
10 أسرار تبوح بها البازلاء الخضراء للصحة
البازلاء الخضراء هي أحد أكثر الخضراوات قيمة غذائية، وتمتاز بطعمها السكري الشهي اللذيذ، فهي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، نظراً لأنها غنية بالمركبات ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
خطة زيدان تحرم رونالدو من منافسة ميسي
صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بأنه قرر الاجتماع مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في جلسة حسم من خلالها وضع خطة للاعب في ...Fri, 06 Jan 2017 18:45:02 GMT
-
الحكومة: رؤية قطاع التعليم العالي ترتكز على تخريج كفاءاتFri, 06 Jan 2017 15:55:40 GMT
-
تقرير الحكومة نصف السنوي: تنفيذ 29 مشروعا للنقل خلال 6 شهور
كشف التقرير نصف السنوي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع النقل خلال الفترة بين مارس وسبتمبر 2016، وأن الحكومة ممثلة في وزارة النقل ...Fri, 06 Jan 2017 15:24:38 GMT
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
9 أمور تكرر يومياً على الإنترنت يومياً قد تعرِّضك للمساءلة القانونية
الكثير لا يدركون حدود المسموح والممنوع على شبكة الإنترنت، رغم تزايد أعداد مستخدميه بشكل يومي، إذ إن 80% من الألمان، على سبيل المثال، استخدموا الإنترنت خلال عام 2016، ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
محاضر تربوي يوجه نصائح للأمهات بعد واقعة "جواب" الطفلة لزميلها
بعد أن أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها الكثيرون، بل وأصبحت حديث الرواد على السوشيال ميديا ما بين مؤيد، معارض، محلل، لتصرف ورد فعل طفلة في الصف الخامس ...Fri, 06 Jan 2017 13:11:25 GMT