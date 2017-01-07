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"الكونجرس" الامريكي يصادق على انتخاب دونالد ترامب رئيسًا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

"الكونجرس" الامريكي يصادق على انتخاب دونالد ترامب رئيسًا

السبت، 7 يناير 2017 01:41 ص
وكالات

صادق الكونجرس الأمريكي، الجمعة بغرفتيه على انتخاب دونالد ترامب رئيسا بعد نحو شهرين على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر الماضي.

وترأس نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الذي يتسلم بحكم منصبه رئاسة الكونجرس أيضا، اجتماعا مشتركا لمجلسي النواب والشيوخ، للتصديق على عدد الناخبين الكبار الذي حصل عليه كل من ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وفقا لوكالة “أونا”.

والمعروف أن الرئيس الأمريكي لا ينتخب مباشرة من الشعب، بل يختار الناخبون ناخبين كبارا سبق وان اجتمعوا في التاسع عشر من ديسمبر الماضي في كل ولاية من ولايات البلاد الخمسين.

وحصل ترامب على 304 من الناخبين الكبار مقابل 227 لكلينتون. والفائز بحاجة لتأييد 270 من الناخبين الكبار للفوز.. كما فاز مايك بنس بمنصب نائب الرئيس جامعا 305 من الناخبين الكبار.

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