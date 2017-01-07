ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بفلوريدا الأمريكية إلى 5 قتلىالسبت، 7 يناير 2017 01:05 ص
أعلن مسؤولين أمريكيين، ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار كثيف في مطار “فورت لودرديل-هوليوود” الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية مساء الجمعة، إلى خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.
وكتب مكتب رئيس شرطة مقاطعة “بروارد” في فلوريدا على موقع “تويتر” حسبما افاد راديو سوا الامريكي “تلقينا اتصالا عند قرابة الساعة 12:55 ظهرا (بالتوقيت المحلي) حول إطلاق أعيرة نارية في مطار فورت لوديرديل الدولي”.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المشتبه به بالهجوم على المطار يدعى استيبان سنتياجو ويبلغ من العمر 26 عاما وتم القبض عليه.
وقالت سلطات المطار إن إطلاق النار وقع في منطقة استقبال الحقائب، وأعلنت عبر تغريدة على تويتر إغلاق المطار وتعليق الخدمات مؤقتا حتى إشعار آخر.
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