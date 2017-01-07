 Moheet on google
الجمعة 6 يناير 2017 11:37 مساءً
روابط سريعة
متحدث "الخارجية" يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد
المستشار أحمد أبو زيد

متحدث "الخارجية" يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

السبت، 7 يناير 2017 12:37 م

هنأ المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وكتب “أبو زيد” في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “خالص التهنئة لشعب مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3