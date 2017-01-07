12 طريقة لإقامة علاقات طويلة المدى

تتواجد المحادثات الصغيرة لسبب ما. فمن الغريب أن تبدأ حديثك بسؤال “ما هي أفضل ذكريات طفولتك؟” عندما تقابل شخصاً لأول مرة في مؤتمر أو حفل ما. فلا أحد يريد أن يتورط في ...