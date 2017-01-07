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الاتحاد السكندري يغادر إلى السودان للمشاركة في دورة ودية
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يغادر إلى السودان للمشاركة في دورة ودية

السبت، 7 يناير 2017 12:29 م

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد، مساء الجمعة، مدينة الإسكندرية متجهه إلي السودان للمشاركة في دورة ودية ينظمها نادى المريخ السوداني.

وضمت قائمة الفريق 20 لاعبا بينما تغيب الثلاثي: الهاني سليمان ونور السيد وهشام شحاتة بسبب الانضمام للمنتخب العسكري، فيما يترأس بعثة الفريق إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة النادي.

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