محاضر تربوي يوجه نصائح للأمهات بعد واقعة "جواب" الطفلة لزميلها

بعد أن أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها الكثيرون، بل وأصبحت حديث الرواد على السوشيال ميديا ما بين مؤيد، معارض، محلل، لتصرف ورد فعل طفلة في الصف الخامس ...