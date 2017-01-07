صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأنة تم إغلاق 33 منشاة طبية بنطاق المحافظة لمخالفتها شروط التراخيص والاشتراطات القانونية، من عيادات أسنان وعيادات خاصة ومعامل طبية ومراكز علاج طبيعي ومستشفيات، وذلك لمخالفتها للاشتراطات القانونية وعدم تأديتها الخدمة الطبية للمواطنين.

كانت لجان من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قامت بالمرور على المنشأت الطبية للاطمئنان على مدى توافر الخدمات الطبية للمواطنين ومدى مطابقتها للاشتراطات القانونية.. كما قامت إدارة العلاج الحر بمديرية شئون الصحة بالغربية، بالمرور والمتابعة على عدد من المنشأت الطبية وتبين مخالفة المنشأت المذكورة.