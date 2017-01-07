 Moheet on google
الجمعة 6 يناير 2017 11:41 مساءً
روابط سريعة
غلق 33 منشاة طبية لمخالفتها الاشتراطات القانونية بالغربية
محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية
محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية

غلق 33 منشاة طبية لمخالفتها الاشتراطات القانونية بالغربية

السبت، 7 يناير 2017 12:07 م

صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأنة تم إغلاق 33 منشاة طبية بنطاق المحافظة لمخالفتها شروط التراخيص والاشتراطات القانونية، من عيادات أسنان وعيادات خاصة ومعامل طبية ومراكز علاج طبيعي ومستشفيات، وذلك لمخالفتها للاشتراطات القانونية وعدم تأديتها الخدمة الطبية للمواطنين.

كانت لجان من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قامت بالمرور على المنشأت الطبية للاطمئنان على مدى توافر الخدمات الطبية للمواطنين ومدى مطابقتها للاشتراطات القانونية.. كما قامت إدارة العلاج الحر بمديرية شئون الصحة بالغربية، بالمرور والمتابعة على عدد من المنشأت الطبية وتبين مخالفة المنشأت المذكورة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3