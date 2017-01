أكثر من 3 ونصف مليون قارئ شاركوا فى استطلاع موقع جودريدز لأفضل الكتب فى 2015 ” Goodreads Choice Awards ” للسنة الثامنة على التوالى ، ليتربع فى النهاية 20 كتاب على قائمة أفضل الكتب لعام 2016 فى 20 فئة مختلفة .

أفضل كتاب خيالى BEST FANTASY

تربع “هاري بوتر والطفل الملعون Harry Potter and the Cursed Child ” كأفضل كتاب خيالي بتصويت 128 ألف قارئ ، وهو الكاتب الثامن في السلسلة ، و الذي تحول لمسرحية كأول قصة لهاري بوتر علي المسرح بدلا من شاشة السينما ، وتدور القصة حول البطل “هارى بوتر” الذى كبر وبلغ من العمر 37 عاما ، بعمل بوزارة السحر ، ومتزوج من “جينى” ورزق منها بثلاثة أطفال ، وأصغر أبنائه “ألبوس” يكافح لحمل عبء تراث عائلته الذي لم يرده ، ويتعلم كلا من اﻷب و الابن الحقيقة المرة ، أن الظلام أحيانا يأتي من أماكن غير متوقعة .

أفضل رواية Best Fiction

بتصويت 30 ألف قارئ ، توجت رواية ” بصدق بجنون مذنب Truly Madly Guilty” كأفضل رواية في 2016 ، من تأليف الكاتبة الاسترالية لياني موريارتي واحدة من الكاتبات اﻷعلي مبيعا مؤلفة رواية ” أكاذيب صغيرة كبيرة ” ، والرواية التي اختارها القراء عن أساسيات حياتنا ، الزواج والجنس واﻷبوة والصداقة ، وتظهر كيف أن الذنب يمكن أن يترك آثاره علي أقوي العلاقات ، و كيف أن ما لا نقوله يمكن أن يكون أقوي مما نفعله ، وكيف أحيانا تصنع اللحظات البريئة أعظم اﻷذي ،

الرواية عن 6 أشخاص ناضجين وثلاثة أطفال وكلب يحتفلون بالعطلة ، الزوجان سام وكلامنتين يملكون حياة رائعة ومشغولة كلا منهم يعمل بالوظيفة التي حلم بها ، و لديهم طفلتان غاية في الجمال ، وتملك كلامنتين صديقة تدعي أريكا يفهمون بعض من نظرة ، رغم تعقيد علاقتهم ، أريكا وزوجها يدعون سام وكلامنتين وجيرانهم تيفاني و فيد ، لحفلة شواء ، وبعضها بشهرين ، يظل السؤال يلح علي الزوجين سام وكلامنين “ماذا لو لم نذهب ؟ ” .

أفضل رواية تشويق وغموض Best Mystery & Thriller

هذا العام حصلت رواية ستيفن كينج “نهاية الدورية ” علي تصويت أكثر من 42 ألف قارئ كأفضل رواية تشويق ، وهي تتمة لثلاثيته اﻷكثر مبيعا ، و التي بدأت برواية “مستر مرسيدس” والحائزة على جائزة إيدجر الروائية والرواية الثانية ” من يجد شئ يحتفظ به ” ، أما في هذا الجزء اﻷخير ، قاتل مرسيدس يدفع أعدائه للانتحار ، وإذا لم يكتشف المحققان بيل هودجز وهولي جيبني ، طريقة لإيقافه سيصبحوا بدورهم ضحايا ، أنها قصة غاية في الإثارة تعري الضعف الإنساني ، لا أحد يستطيع فعلها أفضل من كينج .

أفضل رواية تاريخية Best Historical Fiction

بتصويت 24 ألف قارئ توجت رواية ” سكة حديد تحت اﻷرض The Underground Railroad ” للكاتب اﻷمريكي كولسن وايت هيد كأفضل رواية تاريخية .

تحكي الرواية عن “كورا” عبدة في مزرعة قطن بجورجيا ، حياة جحيمية لكل العبيد وخاصة كورا ، فهي منبوذة حتي من العبيد الأفارقة ، وتفكر في الهرب من هذا الجحيم ، وحينها يظهر سيزر الذي انضم للعمل في المزرعة حديثا و أخبرها عن السكة الحديد تحت اﻷرض ، و يخوضان أكبر مخاطرة في حياتهم ، و لكن اﻷمور لا تسير وفقا لمخططهم ، فقد أصبحوا مطاردين في سعيهم نحو الحرية .

أفضل كتاب رومانسى BEST ROMANCE

“أحيانا من يحبك هو أكثر من يؤذيك ” هذه الجملة تلخص رواية ” تنتهي بنا It Ends with Us ” للكاتبة كولين هوفر التي اختارها أكثر من 59 ألف قارئ كأفضل رواية رومانسية ، وهذا العام الثاني علي التوالي الذي يختار فيه القراء هوفر .

اﻷمور لم تكن سهلة أبدا بالنسبة لي ” لي لي” ولكن هذا لم يوقفها عن العمل بجد لتحقيق الحياة التي تريدها ، فتنتقل من بلدتها الصغيرة لبوسطن و تبدأ مشروعها الخاصة ، و عندما تقع في حب جراح اﻷعصاب “ريلي ” تبدو حياتها أجمل من أن تكون حقيقة ، حتي يعود “اطلس” حبها اﻷول التي كانت تعده حاميها ، فتصبح علاقتها مع ريلي مهددة .

أفضل كتاب خيال علمى BEST SCIENCE FICTION

بتصويت 45 ألف قارئ ، أصبح ” نجم صباحي Morning Star ” أفضل رواية خيال علمي، تأليف بيرث براون ،وهذا العام الثاني علي التوالي الذي يختار فيها القراء أعمال براون كأفضل كتب خيال علمي ، و هو يعد من الكتاب اﻷكثر مبيعا .

و “نجم صباحي” هو تتمة ثلاثيته “ملحمة اﻷحمر” ، الذي اخنار القراء جزئها الثاني “الابن الذهبي” كأفضل كتاب خيال علمي العام الماضي، حيث يقاتل دارو المتمرد ليقود شعبه المقموع و تحريرهم من الأسياد ، من مستقبل قاسى لا مكان فيه سوى للنخبة ، و يحاول البطل أن يخلخل المجتمع من الداخل ، هى حكاية انتقام و حياة أو موت .

أفضل كتاب رعب Best Horror

“رجل النار” للكاتب الكثر مبيعا جو هال ، اختارها أكثر من 23 ألف قارئ كأكثر رواية مرعبة ، رواية تثير القشعريرة عن وباء عالمي ينتج عن حريق كبير ، يهدد تحويل الحضارة لكومة رماد ، ومجموعة من اﻷبطل وقائدهم “رجل النار” يسعون لإنقاذ العالم .

أفضل كتاب كوميدى Best Humor

صوت 41 ألف قارئ لكتاب ” الفتاة ذات الوشم على اسفل الظهر The Girl with the Lower Back Tattoo ” للكاتبة والممثلة الكوميدية إيمي شويمر ، تتحدث إيمى في الكتاب عن ماضيها و سنين مراهقتها وعائلتها و علاقاتها ، و تشارك الخبرات التي كونت شخصيتها ، امرأة لديها الشجاعة لتحمل أعباء الروح و تدافع بحزم عما تؤمن به ، كل ذلك في إطار ساخر يجعلنا نضحك علي حكاياتها .

أفضل كتاب غير روائى Best NonFiction

“هاملتون - الثورة Hamilton: The Revolution” حصل علي تصويت ما يقرب من 53 ألف قارئ، والكتاب حائز علي جائزة البوليتزر في 2016، من تأليف لين مانيول ميرندا و جيريمي مكارتر، الكتاب يحكي قصة تحول مسرحية موسيقية على خشبة برودواي لظاهرة .

أفضل سيرة ذاتية BEST MEMOIR & AUTOBIOGRAPHY

بتصويت 26 ألف قارئ ، اختير كتاب ” عندما يصبح النفس هواء When Breath Becomes Air ” تأليف بول كالينتي كأفضل سيرة ذاتية .

في عمر ال 36 عام ، بول كالينتي جراح الأعصاب اكتشف مرضه بسرطان الرئة ، وتحول من طبيب سنقذ حياة المرضي ، لمريض يصارع من أجل الحياة، ليحدث تحول كبير في حياته ، محاولا في سيرته أن يجيب علي أسئلة، ما الذي يجعل الحياة تستحق أن تعاش في وجه الموت؟ وماذا تفعل عندما تنقطع حياتك بشكل كارثي ؟ وماذا يعني أن تصبح أبا في الوقت الذي تذوي فيه حياتك ؟ .

مات كلينتي وهو يؤلف سيرته ، ولكن بقيت كلماته لترشدنا جميعا لنواجه واقع أن كلنا فانون .

أفضل سيرة تاريخية BEST HISTORY & BIOGRAPHY

” ليونارد : سنواتي الخمسون مع رجل رائع Leonard: My Fifty-Year Friendship with a Remarkable Man ” تأليف وليام شاتنير وديفيد فيشر، حصل على أصوات أكثر من 16 ألف قارئ .

يسجل الممثل شاتنير في هذا الكتاب قصة صداقته على نحو نصف قرن مع الممثل ليونارد نيمواي ، ولقائهم الأول في موقع تصوير ، ومسلسل الخيال العلمي الذي شاركوا فيه وغير مسارهم المهني بالإضافة لستة أفلام مثلا فيها سويا ، لقد تشاركا في العمل والحياة واختبرا لحظات الصعود والسقوط، ومن خلال الكتاب نتعرف علي تلك الصداقة الاستثنائية .

أفضل كتاب شعر BEST POETRY

“الأميرة تنقذ نفسها هذة المرة The Princess Saves Herself in this One ” تأليف أماندا لوفليس ، حصد 22 ألف و 500 صوت من القراء، ونختبر خلال القصائد الحياة والحب ومشاعر الفقدان و الأسي والتعافي والتمكين والإلهام .

أفضل كاتب BEST DEBUT GOODREADS AUTHOR

اختار أكث من 24 ألف قارئ، الكاتبة الكندية Alwyn Hamilton كأفضل كاتبة في 2016 عن كتابها ” متمردو الرمال Rebel of the Sands “، الرواية تكشف ما يحدث عندما يتفجر حلم مؤجل بنيران تمرد وعاطفة وجحيم فتاة أخيرا تتمكن من احتضان قوتها .

أفضل رواية شبابية BEST YOUNG ADULT FICTION

صوت 29 ألف قارئ، لرواية “ملح البحر Salt to the Sea ” تأليف Ruta Sepetys الكاتبة الأكثر مبيعا والتي حازت عدة جوائز، الرواية مستوحاة من أكبر مأساة في التاريخ البحري ، تدور الرواية في شتاء 1945، عن أربع مراهقين وأربع أسرار، كل منهم ولد في بلد مختلفة ولكن جميعهم مطاردين بالمأساة والأكاذيب والحرب ..تتقاطع طرقهم عندما يهرب الثوار ناحية الساحل مع تقدم القوات السوفيتية ،الجميع يتنافس ليحصل أماكن على متن سفينة “ويلهلم غاستولف” التي تعدهم بالأمان والحرية، ولكن ليست كل العهود يتم الوفاء بها.

أفضل كتاب علوم و تكتولوجيا BEST SCIENCE & TECHNOLOGY

“هل نحن أذكياء كفاية لنعرف كم الحيوانات أذكياء ؟Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? ” تأليف فرانس دي وال ، والذي حصل علي تصويت أكثر من 12 ألف قارئ ، عالم الأحياء المعروف قام بجهد رائع في هذا الكتاب ليعرفنا بطريقة مبتكرة علي ذكاء الحيوانات كاشفا حقائق مذهلة .

أفضل كتاب رسوم هزلية BEST GRAPHIC NOVELS & COMICS

” سن البلوغ خرافة Adulthood Is a Myth ” تأليف سارا أندرسون ،و التي حصلت على تصويت حوالي 33 ألف قارئ، هذه الرسوم الهزلية توثق جميع أجازاتنا الجميلة التي تهدر على الأنترنت، الحلم طوال اليوم للعودة للمنزل ولبس منامتك ، والتفكير في الوقت الذي ستبلغ فيه، أي بمعني آخر اختبار الرعب والغرابة لحياة الشباب المعاصرين .

أفضل رواية شبابية خيالية BEST YOUNG ADULT FANTASY & SCIENCE FICTION

” محكمة من الضباب والغضب A Court of Mist and Fury ” تأليف سارا جى ماس، بتصويت ما يقرب من 58 ألف قارئ، تنجو فيوري ولكنها لا تستطيع أن تنسى الأفعال الفظيعة التي ارتكبتها لتنقذ شعب تاملين، في الوقت الذي يحاك فيه شر كبير ، عليها أن تنهض من جديد وتعالج روحها الجريحة وتسخر قواها لتشكل مستقبلها ومستقبل عالم تمزق .

أفضل كتاب للأطفال و اليافعين BEST MIDDLE GRADE & CHILDREN’S

“النبوءة المخفية The Hidden Oracle ” تأليف ريك ريوردين ، صوت له أكثر من 46 ألف قارئ، “كيف تعاقب خالد؟ بجعله فاني” كان هذا ما فعله الآله زيوس مع ابنه الآله أبولو الذي نفاه من أوليمبس، على الأرض ، ليصبح مراهق عادي فى نيويورك، بدون قواه الآلهية علي أبولو بعد أن كان آلها أن يعيش الحياة المعاصرة ويحاول أن ينجو فيها حتي يجد طريق للعودة ، ولكن عليه أن يواجه الكثير من الأعداء من الآلهة والوحوش وحتى الفانين ، ولم يجد سبيل سوي كامب هالف بلود .

أفضل كتاب مصور BEST PICTURE BOOKS

أما عن أفضل كتاب مصور لـ 2016 ، اختار أكثر من 16 ألف قارئ، “كتاب شكرا لك The Thank You Book ” تأليف مو وليميز كأفضل كتاب ، الكتاب عن صديقين فيل وخنزير ، الخنزير يريد شكر الجميع ولكن صديقه جيرلد الفيل يخاف أن ينسي أحد مهم .

أفضل كتاب طبخ BEST COOKBOOKS

” الشهية -وصفات لكل ما تتمني أكله Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat ” تأليف Chrissy Teigen ، و التي حصلت على تصويت ما يقرب من 24 ألف قارئ .