حدث في مثل هذا اليوم 7 يناير.. أول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائيالسبت، 7 يناير 2017 10:25 ص
1325 – ألفونسو الرابع يعتلي عرش البرتغال.
1608 - نشوب حريق في مدينة جيمستاون بفيرجينيا يؤدي إلى تدميرها.
1610 - جاليليو جاليلي يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب المشتري وسميت بالأقمار الجاليلية نسبة إليه.
1977 - جهاز مكافحة التجسس الفرنسي يوقف عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد داوود عودة (أبو داوود) في باريس ثم يفرج عنه رغم مذكرة توقيف صادرة عن المانيا للاشتباه بتورطه في عملية ميونيخ.
1782 - تأسيس أول بنك تجاري أمريكي سمي “ببنك أمريكا الشمالية”.
1785 - القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي.
1797 - البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر لتكون الألوان التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.
1789 - اجراء اول انتخابات رئاسية على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.
1919 - انتفاضة عيد الميلاد في الجبل الأسود.
1927 - إجراء أول اتصال تلفوني دولي من نيويورك إلى لندن.
1929 - ملك افغانستان أمان الله يفرض الحجاب على النساء ويمنع الملابس الغربية.
1953 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.
1959 - الولايات المتحدة تعترف رسميًا بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.
1962 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يتعرض لمحاوله اغتيال فاشلة.
1979 - القوات الفيتنامية تجتاح بنوم بنه عاصمة كمبوديا وتسيطر عليها وتطرد قوات الخمير الحمر ورئيسهم بول بوت.
1980 - بداية محادثات الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في أسوان تمهيدًا لتوقيع اتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل.
1984 - مدينة صيدا تتعرض لهجوم إسرائيلي بالدبابات.
1989 - أكيهيتو يصبح إمبراطوراً على اليابان بعد وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو.
1990 - إيطاليا تغلق برج بيزا أمام الزوار بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.
2006 - زلزال معتدل يضرب شبه جزيرة ألاسكا بقوة مقدارها 5.1 على مقياس ريختر.
2015 - هجوم مسلح على صحيفة شارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس، يسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 أشخاص.
-
هكذا تكتشف عروض العمل الوهمية - محيط
تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية. أصبح…Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
12 طريقة لإقامة علاقات طويلة المدى
تتواجد المحادثات الصغيرة لسبب ما. فمن الغريب أن تبدأ حديثك بسؤال “ما هي أفضل ذكريات طفولتك؟” عندما تقابل شخصاً لأول مرة في مؤتمر أو حفل ما. فلا أحد يريد أن يتورط في ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
السيسي يدعم منتخب الفراعنة قبل «المعركة اﻷفريقية»
تتم اليوم السبت المنتتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر استعداداته لمواجهة نظيره التونسى غدا الأحد، فى مباراة ودية هامة قبل سفر البعثة إلى ...Sat, 07 Jan 2017 07:21:03 GMT
-
مقتل 33 شخصا في "مجزرة دموية" بسجن برازيلي
قتل أعضاء مسجونون من أقوى عصابة للمخدرات في البرازيل 33 نزيلاً داخل سجن، الجمعة، وقاموا بقطع رؤوس معظمهم والتمثيل بجثثهم انتقامًا من مذبحة في سجن آخر سقط فيها 56 ...Sat, 07 Jan 2017 04:58:29 GMT
-
السفيرة المصرية تشيد بدعم وتأييد ملك البحرين لمصر
أشادت السفيرة المصرية لدى البحرين سهى الفار بدعم وتأييد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر. جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة المصرية خلال الاحتفال الذي ...Sat, 07 Jan 2017 01:45:29 GMT
-
"الكونجرس" الأمريكي يصادق على انتخاب ترامب رئيسًاSat, 07 Jan 2017 00:02:03 GMT
-
ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بفلوريدا الأمريكية إلى 5 قتلى
أعلن مسؤولين أمريكيين، ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار كثيف في مطار “فورت لودرديل-هوليوود” الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية مساء الجمعة، إلى خمسة أشخاص وإصابة ثمانية ...Fri, 06 Jan 2017 23:15:26 GMT
-
9 أمور تكرر يومياً على الإنترنت يومياً قد تعرِّضك للمساءلة القانونية
الكثير لا يدركون حدود المسموح والممنوع على شبكة الإنترنت، رغم تزايد أعداد مستخدميه بشكل يومي، إذ إن 80% من الألمان، على سبيل المثال، استخدموا الإنترنت خلال عام 2016، ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
نصائح ذهبية تحمي أذنك من فقدان السمع
ضعف السمع قد يواجه الكثيرين سواء كانواً شباباً أو كباراً في العمر، وتكمن المشكلة في عدم استطاعة تمييز الأصوات بوضوح، الأمر الذي يترك آثاراً نفسية واجتماعية كبيرة ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT