حدث في مثل هذا اليوم 7 يناير.. أول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي

1325 – ألفونسو الرابع يعتلي عرش البرتغال.

1608 - نشوب حريق في مدينة جيمستاون بفيرجينيا يؤدي إلى تدميرها.

1610 - جاليليو جاليلي يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب المشتري وسميت بالأقمار الجاليلية نسبة إليه.

1977 - جهاز مكافحة التجسس الفرنسي يوقف عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد داوود عودة (أبو داوود) في باريس ثم يفرج عنه رغم مذكرة توقيف صادرة عن المانيا للاشتباه بتورطه في عملية ميونيخ.

1782 - تأسيس أول بنك تجاري أمريكي سمي “ببنك أمريكا الشمالية”.

1785 - القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي.

1797 - البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر لتكون الألوان التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.

1789 - اجراء اول انتخابات رئاسية على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.

1919 - انتفاضة عيد الميلاد في الجبل الأسود.

1927 - إجراء أول اتصال تلفوني دولي من نيويورك إلى لندن.

1929 - ملك افغانستان أمان الله يفرض الحجاب على النساء ويمنع الملابس الغربية.

1953 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.

1959 - الولايات المتحدة تعترف رسميًا بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.

1962 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يتعرض لمحاوله اغتيال فاشلة.

1979 - القوات الفيتنامية تجتاح بنوم بنه عاصمة كمبوديا وتسيطر عليها وتطرد قوات الخمير الحمر ورئيسهم بول بوت.

1980 - بداية محادثات الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في أسوان تمهيدًا لتوقيع اتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل.

1984 - مدينة صيدا تتعرض لهجوم إسرائيلي بالدبابات.

1989 - أكيهيتو يصبح إمبراطوراً على اليابان بعد وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو.

1990 - إيطاليا تغلق برج بيزا أمام الزوار بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.

2006 - زلزال معتدل يضرب شبه جزيرة ألاسكا بقوة مقدارها 5.1 على مقياس ريختر.

2015 - هجوم مسلح على صحيفة شارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس، يسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 أشخاص.