تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية.

أصبح العديد من المحتالين اليوم يتواصلون مع الأشخاص لأخذ بياناتهم الشخصية ومعلومات عن حسابهم المصرفي، وقد يلجأ بعضهم لاستخدام مواقع التوظيف للاحتيال، لذا أول ما يجب أن تقوم به عند التقدم الى الوظائف على شبكة الإنترنت، هو الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقع التوظيف، مع التأكد من أن أصحاب العمل المسجلين على الموقع هم وحدهم من يستطيعون الاطلاع على بيانات الاتصال الخاصة بك.

ويقدم لك الخبراء في موقع” بيت.كوم”، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في ما يلي بعض الأمور التي قد تساعدك على اكتشاف عرض عمل وهمي، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية:

1. هل يبدو عرض العمل حقيقي؟

هل قمت بتلقي بريد إلكتروني من صاحب عمل قدم لك عرض عمل لوظيفة لم تكن قد تقدمت اليها؟.. أو هل تلقيت اتصال من شخص قدم لك راتب مغري مقابل العمل بدوام جزئي من المنزل؟.. هل طلبوا منك ارسال رسوم لتوظيفك أو تدريبك؟.. أو هل أبلغوك بأنهم وجدوا سيرتك الذاتية على موقع توظيف لم تسجل بياناتك عليه مسبقاً.

جميع هذه الأمور مثيرة للشبهة، فالشركات المعروفة تقوم بإجراء عدة مقابلات مع المرشح قبل أن تقوم بتوظيفه، ولا يتم إتخاذ قرار التوظيف النهائي بشكل فوري حتى وان كانت سيرتك الذاتية ملفتة للنظر، وتذكر بأن الشركات الموثوقة لن تطالبك بدفع أي مبلغ من المال لأي سبب كان.

2. هل الشركة موثوقة؟

هل تقوم بإجراء أبحاث حول الشركة قبل قبول عرض العمل؟.. تأكد من أن الشركة تملك موقع إلكتروني وبيانات إتصال، واحذر إن لم يكن هناك على الأقل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وان وجدت موقع إلكتروني خاص بالشركة، قم بمقارنة بيانات الاتصال الموجودة على الموقع برقم الهاتف الذي تم التواصل معك من خلاله، فالعديد من المحتالين يدّعون بأنهم شركات موثوقة، كما يمكنك أيضاً إجراء بحث على جوجل، فمن المحتمل بأن تجد شكاوي من الباحثين عن عمل عن هذه الشركة.

3. هل عنوان البريد شخصي؟

تملك معظم الشركات الرائدة عناوين إلكترونية خاصة بها، فان تلقيت بريد إلكتروني يحمل عنوان Gmail أو Hotmail، احرص على إجراء بحث حول الشركة قبل المواصلة في عرض العمل، فأحياناً قد يبدو بأن بريد الاحتيال قادم من شركة حقيقية.

احرص دوماً على الاطلاع على عنوان البريد الإلكتروني، وتحقق منه من خلال زيارة موقع الشركة، قد يكون الاختلاف بسيط مثل “…@srz-design.org” بدلاً من “…@srzdesign.org“ فان شعرت بأن العنوان وهمي، يمكنك التواصل مع الشركة عبر الهاتف والتأكد من أنهم حقاً هم من قاموا بإرسال البريد.

4. هل طلبوا منك بيانات سرية أو شخصية؟

هل تلقيت بريد يخبرك بأنه قد تم اختيارك من ضمن مجموعة من المرشحين وأن الشركة ستقوم بتوظيفك فوراً إن قمت بارسال اسمك الكامل وبيانات حسابك المصرفي كي يتمكنوا من ارسال وديعة؟.. أو هل أرسلوا لك رابط طلبوا من خلاله الوصول الى بيانات حسابك المصرفي على الانترنت؟.. تجاهل هذه الرسائل فوراً، فالشركات الحقيقية لن توافق على توظيفك دون مقابلتك أولاً، وتجنب ادخال أي معلومات شخصية على الإنترنت ولا تعطي امكانية الوصول الى بيانات حسابك المصرفي، فعادة ما تتم عملية الايداع المباشر في المرحلة الأخيرة من عملية التوظيف وبعد أن يقابلك شخص واحد من الشركة على الأقل، ويمكنك التحقق من مصداقية موقع الشركة الإلكتروني من خلال الاطلاع على شريط العنوان والتأكد من وجود https وليس http.

5. هل البريد مكتوب بشكل مهني؟

هل البريد مكتوب بطريقة مهنية أو انه يحتوي على العديد من الأخطاء النحوية والإملائية؟.. هل قام الشخص الذي أرسل لك البريد بذكر توقيع الشركة في نهاية البريد؟.. هل الوصف الوظيفي واضح ومهني ويشمل الخبرات والمهارات المطلوبة؟.. تأكد من وجود كافة المتطلبات الاعتيادية في الوصف الوظيفي، سواء تلقيت هذا الوصف عبر البريد الإلكتروني أو وجدته على مواقع التوظيف أو مواقع التواصل الاجتماعي.

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