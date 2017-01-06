نصائح ذهبية تحمي أذنك من فقدان السمعالجمعة، 6 يناير 2017 11:47 م
ضعف السمع قد يواجه الكثيرين سواء كانواً شباباً أو كباراً في العمر، وتكمن المشكلة في عدم استطاعة تمييز الأصوات بوضوح، الأمر الذي يترك آثاراً نفسية واجتماعية كبيرة في معظم الأحيان.
إذا كنت تعاني من صعوبة في فهم المحادثات الهاتفية، أو تجد صعوبة في فهم الحوارات الدائرة في مكان صاخب، أو أنك لا تسمع الأصوات الطبيعية كجرس الباب أو صوت مياه الصنبور الجارية، فعليك إذا باستشارة الطبيب للوقوف عند سبب هذه المشكلة ومحاولة حلها قبل أن تؤدي إلى فقدان السمع بشكل كامل.
وهناك بعض الطرق التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في حل المشكلة قبل تفاقمها، حسب “العربية”،عن موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة وهي كالآتي.
1- تنظيف الأذن من الشمع
رغم أن شمع الأذن يعد أمراً طبيعياً تتخلص منه الأذن بشكل تلقائي، إلا أن تراكمه يمكن أن يسبب مشاكل في السمع، لذا يُنصح عند الشعور بانسداد في الأذن يعيق السمع، باللجوء للطيب لتنظيف الأذن من الشمع، ويكون ذلك بمنتهى البساطة باستخدام بيروكسيد الهيدروجين، وهو عبارة عن مياه تحتوي على الأكسجين تستخدم لإزالة الشمع.
2- عدم إهمال آلام الأذن
إذا شعرت يوماً بألم في الأذن أو دوخة أو التهاب في الأذنين، فعليك بالتوجه فوراً لاستشارة الطبيب لمعرفة السبب، تجنباً للتعرض لفقدان السمع، كما أن هناك بعض الأدوية كمدرات البول والمضادات الحيوية يمكن أن تتسبب في فقدان حاسة السمع.
3- إزالة السوائل المتراكمة بالأذن الوسطى
قد يحدث فقدان السمع بسبب تراكم كمية من السائل في الأذن الوسطى. يجب حينها اللجوء لطبيب سيقوم بإدخال أنبوب صغير لتصريف السائل من أجل منع فقدان السمع.
4- الاستخدام المعتدل لسماعات الأذن
أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يستخدمون سماعة الأذن بمستوى صوت عال (أكثر من 60%) ولأكثر من ساعة واحدة يومياً يرتفع عندهم خطر فقدان السمع، لذا ينصح كل من يستخدم سماعات الأذن بضبطها مستوى الصوت فيها بالشكل المطلوب والاعتدال في استخدامها منعاً لفقدان السمع.
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