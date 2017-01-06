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الجمعة 6 يناير 2017 11:37 مساءً
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ضبط 65 هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبط 65 هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 6 يناير 2017 11:34 م

صرح مدير أمن الغربية اللواء حسام خليفة، اليوم، بأن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط 65 هاربا من أحكام جنائية وحبس وغرامات.

كما تم ضبط 980 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 6 متهمين هاربين من قضايا قتل وسرقة بالاكراة وحيازة أسلحة نارية، وضبط 5 قضايا اتجار وتعاطى مواد مخدرة وضبط 33 سلاح أبيض سكين ومطواة وسيف بعدد 25 قضية، و 9 أسلحة نارية متنوعة وضبط 22 قضية تموينية متنوعة، و21 قضية تلوث بيئي.

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