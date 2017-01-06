صرح مدير أمن الغربية اللواء حسام خليفة، اليوم، بأن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط 65 هاربا من أحكام جنائية وحبس وغرامات.

كما تم ضبط 980 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 6 متهمين هاربين من قضايا قتل وسرقة بالاكراة وحيازة أسلحة نارية، وضبط 5 قضايا اتجار وتعاطى مواد مخدرة وضبط 33 سلاح أبيض سكين ومطواة وسيف بعدد 25 قضية، و 9 أسلحة نارية متنوعة وضبط 22 قضية تموينية متنوعة، و21 قضية تلوث بيئي.