بالمستندات.. "محامي البطرسية": الكنيسة دَعت متهمين لـ"قداس الميلاد"الجمعة، 6 يناير 2017 11:13 م
قال الفقيه القانوني المستشار أمير نصيف، محامي الكنيسة البطرسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أرسلت دعوات لأشخاص سبق اتهامهم في قضايا يصنفها القانون “مخلة بالشرف”، لحضور صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية والذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف محامي البطرسية في تصريحات صحفية له، الجمعة، أن الناشط القبطي “س. زقزوق” والمحامي المغمور “ر.ميشيل” سبق اتهامهم في القضية رقم 5564 جنح الأوزبكية، مبديًا استياءه من إرسال دعوات لهم ولكل من يسيئ للكنيسة المصرية.
مطالبًا الكنيسة بالتراجع عن موقفها والتدقيق في منح الدعوات لمن يستحق، لاسيما وأن هناك الكثير من النشطاء يحاولون الهروب من التهم الموجه لهم بالالتصاق بالكنيسة.
يذكر أن الناشط القبطي “س .زقزوق ” ، و”روماني .م ” محامي الانبا بيشوي ، قام بمحاولة اغتصاب الاعلامية الاعلامية مرفت النمر، بالرغم من اتهامهم في القضية لا انه القمص سرجيو سرجيوس وكيل عام البطركية ارسل لهم دعاوي لحضور قداس عيد الميلاد الميجد بالكاتدرائية.
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