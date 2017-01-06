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الخارجية البحرينية تحذر مواطنيها باسطنبول التركية بسبب عاصفة ثلجية
الثلوج في اليابان ـ عاصفة ثلجية

الخارجية البحرينية تحذر مواطنيها باسطنبول التركية بسبب عاصفة ثلجية

الجمعة، 6 يناير 2017 11:06 م

دعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الجمعة المواطنين البحرينيين المتواجدين في مدينة اسطنبول التركية التأكد من رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار تحسبا لإلغاء بعض الرحلات بسبب عاصفة ثلجية.

وطالبت الخارجية، من خلال سفارتها في تركيا، البحرينيين المتواجدين في المدينة التركية وضواحيها إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب العاصفة.
كما نشرت السفارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أرقاما هاتفية للتواصل معها.

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