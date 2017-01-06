أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن هناك كميات إضافية من السكر سيتم ضخها لمحافظة الغربية.

وأضاف صقر، أنه تم حصر الأماكن التى تحتاج لضخ كميات إضافية من السكر ، وسد احتياجات المواطينن، بالتنسيق مع مباحث التموين للإشراف والمتابعة والرقابة على السكر بمنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية ، بالإضافة إلى سيارات تجوب القرى الأكثر احتياجا.

وشدد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، بطرح كميات سكر إضافية داخل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ البيع التى خصصتها محافظة الغربية للمواطنين.