قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيقوم بتعيين فريق “يواجه بقوة ويوقف الهجمات الإلكترونية”، وذلك بعد لقاء جمعه برؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية.

وأضاف ترامب - في تصريحات نقلتها قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - أن أي قرصنة خلال الحملات الانتخابية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها تأثير على نتائج هذه الانتخابات وأن ماكينات التصويت لم يتم العبث بها.

وكان ترامب على خلاف مع رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية الذين يعتقدون أن موسكو تدخلت في السباق على البيت الأبيض من خلال الهجمات الإلكترونية على موقع اللجنة الوطنية الديمقراطية وعلى الفريق الانتخابي للمرشحة هيلاري كلينتون.

وكانت بعض التوقعات قد أشارت إلى أن الهجمات الإلكترونية ساعدت ترامب بشكل غير متوقع في الفوز على كلينتون في الانتخابات الرئاسية التي جرت نوفمبر الماضي.. ولكن ترامب أشار في مرات سابقة إلى أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة واصفا الجدال بأنه “تصيدا سياسيا”.

وقال ترامب:”بينما روسيا والصين ودول أخرى في الخارج وأشخاص يبدو أنهم يحاولون بشكل دائم الدخول على البنية التحتية الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الحكومية والأعمال والمؤسسات بما فيها اللجنة القومية للديمقراطيين، فإنهم لم يكن لهم تأثير يذكر على نتائج هذه الانتخابات”، مضيفا أن هناك محاولات للتنصت على اللجنة الوطنية للجمهوريين ولكنها فشلت.

ومضى قائلا: إنه سيقوم بتعيين فريق للوصول إلى خطة خلال 90 يوما من توليه السلطة يوم 20 من الشهر الحالي.

وكان رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلوا إلى أسماء لمسؤلين روس قاموا بإمداد المواد التي حصلوا عليها من الاختراق للجنة التابعة للحزب الديمقراطي إلى موقع “ويكيليكس” من خلال طرف ثالث.