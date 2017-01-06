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تعرف على موعد مباراة مصر وتونس بعد التعديل
منتخب مصر

تعرف على موعد مباراة مصر وتونس بعد التعديل

الجمعة، 6 يناير 2017 10:53 م

أعلنت شركة برزنتيشن المنظمة لمباراة منتخب مصر مع تونس الودية عن تعديل موعد اللقاء ليقام يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة السادسة مساء بدلا من السابعة.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية منتصف يناير الجاري في الجابون، والتي يبدأ المنتخب أولى مبارياته يوم 17 يناير الجاري أمام مالي.

ويلعب منتخب “الفراعنة” ضمن المجموعة الرابعة برقفة كلا من مالي وأوغندا وغانا.

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