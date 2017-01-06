هيئة كبار العلماء توافق بالإجماع على التجديد لمفتي الجمهوريةالجمعة، 6 يناير 2017 10:44 م
وافقت هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإجماع الأراء، على التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، لفترة ثانية بعد اقتراب انتهاء فترته الأولى التى استمرت 4 سنوات وتنتهي في الأول من مارس المقبل.
وذكر بيان لمشيخة الأزهر الشريف مساء اليوم الجمعة، إن الهيئة أحالت للمستشار التشريعي لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإعداد مذكرة برأي الهيئة، مرفقا بها مشروع القرار الجمهوري بالتجديد، على أن يتولى الإمام الأكبر رفع الأمر لرئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين.
يذكر أن هيئة كبار العلماء هي أعلى مرجعية دينية رسمية، ومن مهامها اختيار مفتي الجمهورية، والبت في القضايا الدينية التي تواجه المجتمع.
-
الحكومة: رؤية قطاع التعليم العالي ترتكز على تخريج كفاءاتFri, 06 Jan 2017 15:55:40 GMT
-
تقرير الحكومة نصف السنوي: تنفيذ 29 مشروعا للنقل خلال 6 شهور
كشف التقرير نصف السنوي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع النقل خلال الفترة بين مارس وسبتمبر 2016، وأن الحكومة ممثلة في وزارة النقل ...Fri, 06 Jan 2017 15:24:38 GMT
-
رئيس الضرائب: تعديل القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية
قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي إن المصلحة أعدت الإقرارات الضريبية طبقاً لنص المادة (82) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك لكي يقوم كل ...Fri, 06 Jan 2017 14:13:29 GMT
-
محاضر تربوي يوجه نصائح للأمهات بعد واقعة "جواب" الطفلة لزميلها
بعد أن أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها الكثيرون، بل وأصبحت حديث الرواد على السوشيال ميديا ما بين مؤيد، معارض، محلل، لتصرف ورد فعل طفلة في الصف الخامس ...Fri, 06 Jan 2017 13:11:25 GMT
-
برجر الحشرات .. قريبا بمحلات البقالة السويسرية
تشتهر سويسرا بالجبن والشوكولا، ولكن قد يدخل مفهوم آخر على الأطعمة السويسرية ضمن محلات السوبر ماركت قريبا متمثلا بأطباق الحشرات. يخطط عملاق بيع المنتجات الغذائية ...Fri, 06 Jan 2017 14:13:29 GMT
-
الحلبي: «الميسترال» دليل على سياسة مصر المتزنة - محيط
أكد اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن حاملتي الطائرات المروحية ميسترال يعتبرا إضافة ...Fri, 06 Jan 2017 12:55:01 GMT
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
وزير الصحة : ٤٧٤ شركة قدموا قوائم الأدوية لزيادة اسعارها
اعلن الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان ان هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرا الى ان القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة ...Fri, 06 Jan 2017 11:54:14 GMT
-
سمكة عملاقة تحتجز رجل 6 ساعات..والأخير ينجو بإعجوبة - محيط
نجا رجل أسترالي بأعجوبة من الموت بعد أن سحبته سمكة عملاقة إلى البحر وبقي يقاوم لمدة 6 ساعات. ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية أن روس شابمان،…Fri, 06 Jan 2017 11:38:16 GMT