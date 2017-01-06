وافقت هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإجماع الأراء، على التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، لفترة ثانية بعد اقتراب انتهاء فترته الأولى التى استمرت 4 سنوات وتنتهي في الأول من مارس المقبل.

وذكر بيان لمشيخة الأزهر الشريف مساء اليوم الجمعة، إن الهيئة أحالت للمستشار التشريعي لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإعداد مذكرة برأي الهيئة، مرفقا بها مشروع القرار الجمهوري بالتجديد، على أن يتولى الإمام الأكبر رفع الأمر لرئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين.

يذكر أن هيئة كبار العلماء هي أعلى مرجعية دينية رسمية، ومن مهامها اختيار مفتي الجمهورية، والبت في القضايا الدينية التي تواجه المجتمع.