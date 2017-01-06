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الجمعة 6 يناير 2017 10:06 مساءً
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الرئيس السيسي والبابا تواضروس يحضران قداس عيد الميلاد
السيسي في الكاتدرائية المرقسية

الرئيس السيسي والبابا تواضروس يحضران قداس عيد الميلاد

الجمعة، 6 يناير 2017 10:33 م

دخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لحضور قداس عيد الميلاد.

ودخل الرئيس السيسي والبابا تواضروس الى قاعة الإحتفالات الكبرى بالكاتدرائية وسط كبار الأساقفة وحملة المباخر والشمامسة وسط تصفيق وهتافات الأقباط الحاضرين الذين ألقوا باقات الزهور على الرئيس السيسي ابتهاجا وترحيبا بسيادته.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال القداس، أكد فيها أن كل الكنائس التي تضررت من الأعمال الإرهابية تم إصلاحها بالكامل كما وعد العام الماضي.

وعقب إلقاء كلمته غادر الرئيس السيسي القاعة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية وسط دعوات وهتافات وتصفيق الحضور.

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