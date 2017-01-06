رأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم /الجمعة/ قداس عيد الميلاد بالقاعة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، القى كلمة قبل بداية القداس أكد فيها أنه تم بناء وترميم كافة الكنائس التي تضررت من الأعمال الإرهابية في ٢٠١٣.

وعقب إنصراف الرئيس السيسي اعتلى البابا مذبح الكنيسة وبدأ في رئاسة قداس عيد الميلاد بمعاونة كبار الأساقفة والشمامسة.