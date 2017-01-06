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السيسي: افتتاح أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الجديدة العام المقبل
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: افتتاح أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الجديدة العام المقبل

الجمعة، 6 يناير 2017 09:35 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في مثل هذا الوقت من العام المقبل، سيتم افتتاح أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل التحية والتقدير وللأقباط في عيد الميلاد المجيد، قائلاً: “كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد وسنة سعيدة علينا كلنا”.

وأضاف خلال حضوره قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم: “متشكر والله والمشاعر الجميلة والله متبادلة، زى ما أنتم كده أنا والله بالنسبالكم كده، واحنا بنحبكم”، مردفاً: “لازم تكونوا متأكدين من كده، احنا واحد واحنا بنحبكم”.

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